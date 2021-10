Repice: «Inzaghi? Sempre più simile a Conte! Non solo per il modulo»

Inzaghi, secondo Repice, è sempre più simile all’ex nerazzurro Conte, non solo per quanto riguarda il sistema di gioco. Il celebre radiocronista ha parlato del tecnico dell’Inter a TWM Radio.

SOMIGLIANZA – Francesco Repice ha paragonato Simone Inzaghi ad Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter: «Inzaghi somiglia sempre di più a Conte, non solo per il 3-5-2. Anche per come vive la partita, per come la interpreta e come la prepara nel corso della settimana. È un grande motivatore, sembra essersi messo davvero nel solco di Conte anche come atteggiamenti e nel modo di preparare la partita, non solo dal punto di vista tattico. Però attenzione, perché prima o poi la Lazio di Maurizio Sarri esce fuori. Inzaghi può fare un percorso alla Massimiliano Allegri? Glielo auguro. È partito subito da una squadra importante come la Lazio, per cui potrebbe farlo. Ha tutto per farlo, la competenza, la capacità di parlare ai microfoni in una certa maniera, se leviamo qualche lamentela di troppo. Vedo quell’ostinazione, quella voglia, la stessa di Conte. Me lo ricorda in maniera incredibile».