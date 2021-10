Ciarravano: «Inzaghi-Lazio binomio ok. Lautaro Martinez anche ultimi 20’»

Ciarravano, dagli studi di Sky Sport 24, ha parlato del periodo di Inzaghi alla Lazio nonché di come Lautaro Martinez possa essere decisivo anche entrando a gara in corso.

BINOMIO − Così il giornalista Paolo Ciarravano sul grande ex di Lazio-Inter: «C’è stata una fiducia alla Lazio che Simone Inzaghi ha dimostrato di meritarsi. Lui fa bene ad essere riconoscente per l’occasione che gli è stata data. Il binomio Lazio-Inzaghi ha funzionato, ha plasmato alcuni giocatori rendendoli ideali per quel sistema di gioco. Maurizio Sarri deve riadattare questi giocatori al suo sistema di gioco».

CAMBI − Per Ciarravano Lautaro Martinez sarà ottimo per l’Inter anche a gara in corso: «Anche Ivan Perisic e Hakan Calhanoglu possono giocare avanzati, ma poi dipende dal tipo di partita che vuoi fare. Lautaro Martinez può entrare negli ultimi venti minuti per sfruttare la maggior energia. Abbiamo capito che gli allenatori programmano la partita prendendo in considerazione i cinque cambi».