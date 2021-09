Repice: «Dzeko tra i più forti, so che la Juventus lo avrebbe preso»

Francesco Repice, giornalista della RAI, è stato ospite questo pomeriggio ai microfoni di “Maracanà” sulle frequenze di “TMW RADIO”. Il noto radiocronista ha parlato di Edin Dzeko, attaccante dell’Inter arrivato a Milano dalla Roma, rivelando un retroscena di mercato.

GIOCATORE DI CARATURA INTERNAZIONALE – Repice parla di Edin Dzeko senza nascondere la grande stima per l’attaccante bosniaco rivelando un retroscena di mercato. La Juventus, se avesse saputo prima dell’intenzione di Cristiano Ronaldo di andare via, avrebbe puntato proprio sull’attaccante scelto poi dall’Inter per sostituire il partente Romelu Lukaku: «Dzeko è un giocatore di statura tecnica internazionale e chi lo prende fa un affare. Io ho parlato con qualcuno che mi ha detto che se avessero saputo prima di Ronaldo avrebbero preso Dzeko. Questo non è accaduto ed è andato all’Inter. E’ uno dei giocatori più forti a livello mondiale in quel ruolo».