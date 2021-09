Sabato: «Inter più facilitata rispetto alla Juventus nel sostituire la punta»

Antonio Sabato, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio sostenendo che l’Inter nel sostituire la propria punta Lukaku ha avuto più facilità rispetto alla Juventus con Ronaldo

MERCATO − Questo il pensiero di Sabato: «Edin Dzeko è andato via dalla Roma perché sapeva di avere qualche altra chance per giocare in una grande squadra e quindi è poi partita la trattativa con l’Inter. Per quanto riguarda Joaquin Correa, c’era la voglia di Simone Inzaghi di portarlo a Milano. Dunque, con la partenza di Romelu Lukaku, l’Inter di per sé ha avuto un piano B, più facilitato. La Juventus, invece, ha dovuto ricorrere ai ripari negli ultimi giorni con Cristiano Ronaldo e non aveva il piano B che avevano i nerazzurri».