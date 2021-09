FOTO − La Uefa lancia il vota tridente sudamericano: tre ex Inter in lizza

La Uefa, tramite il proprio canale ufficiale Twitter, ha lanciato un sondaggio in cui invita i tifosi a creare il tridente sudamericano dei sogni. Presenti anche tre grandi ex attaccanti dell’Inter

SUD AMERICA − La Uefa è in vena di sondaggi e inviti per i tifosi di calcio. Tramite il suo canale ufficiale Twitter, ha pubblicato una foto in cui sono presenti nove grandi attaccanti sudamericani, alcuni ritiratisi altri ancora in attività. Si tratta di nove giocatori divisi tra Argentina, Brasile e Uruguay, in cui bisogna scegliere un solo giocatore per nazionalità. Presenti anche tre ex attaccanti dell’Inter: Ronaldo, Gabriel Omar Batistuta ed Hernan Crespo. Di seguito il post del Uefa.

🤩 Crea il tuo tridente 𝙎𝙐𝘿𝘼𝙈𝙀𝙍𝙄𝘾𝘼𝙉𝙊 ideale…

… con un solo giocatore per nazionalità 😉#UCL pic.twitter.com/jKcfuLJXmh — La UEFA (@UEFAcom_it) September 2, 2021