Real Madrid, goleada contro il Maiorca: tripletta per Asensio

Il Real Madrid è dilagante nel turno infrasettimanale di Liga. I rivali dell’Inter in Champions League vincono addirittura 6-1 contro il malcapitato Maiorca.

INFERMABILI – Il Real Madrid, a una settimana dalla vittoria contro l’Inter in Champions League, ne rifila sei al Maiorca. Bastano tre minuti ai blancos per sbloccare la situazione, con un gol del solito Karim Benzema. Poi si scatena Marco Asensio, autore di una tripletta: segna al 24′, al 29′ e al 55′, dopo che al 49′ il VAR aveva annullato una rete a Benzema per un fallo precedente. Il Maiorca accorcia col momentaneo 2-1 al 25′, con Lee Kang-in, ma è solo un fuoco di paglia. Benzema si prende la doppietta al 78′, stavolta regolare, e Isco chiude il set all’84’. Per il Real Madrid primo posto in solitaria in Liga con sedici punti su diciotto disponibili e ben ventuno gol in sei giornate.