VIDEO – Salernitana-Verona 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Verona, anticipo pomeridiano della quinta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-2 questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



PRIMO PUNTO – Salernitana-Verona 2-2 nell’anticipo pomeridiano della quinta giornata di Serie A. La Salernitana leva lo zero alla classifica con una rimonta su un Verona anche piuttosto sfortunato. Igor Tudor lancia titolare Nikola Kalinic e il suo connazionale ci impiega sette minuti per ripagarlo, con un tap-in su cross di Gianluca Caprari. Poi fa pure doppietta al 29′, con uno scavetto che colpisce la traversa ed entra su assist di Ivan Ilic. Nel secondo minuto di recupero del primo tempo punizione da destra, rimpallo su Pawel Dawidowicz e Cedric Gondo si ritrova il pallone all’altezza del dischetto per accorciare. L’ivoriano realizza il suo primo gol in Serie A, è tornato alla Salernitana appena una settimana fa da svincolato. A inizio ripresa Kalinic sfiora la tripletta, ma il suo tiro si ferma al palo. Un rimpallo su tiro di Riccardo Gagliolo favorisce Mamadou Coulibaly, controllo e sinistro vincente: 2-2, rimonta completata. Ma il Verona può recriminare perché nel finale Antonin Barak colpisce l’incrocio dei pali su punizione.

Video con gli highlights di Salernitana-Verona dal canale ufficiale YouTube della Salernitana.