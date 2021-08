Ravezzani punge Donnarumma dopo Verona-Inter: «Dov’è il buon gusto?»

Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di TeleLombardia, ha criticato Gianluigi Donnarumma per un suo like all’ex compagno di squadra Hakan Calhanoglu su Instagram, dopo la vittoria per 1-3 in Verona-Inter.

CRITICA – Fabio Ravezzani non le manda a dire a Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG ed ex del Milan. Il motivo? Un like del giocatore a un post su Instagram dell’ex compagno di squadra Hakan Calhanoglu dopo Verona-Inter. Un atto che – considerata la rivalità proprio tra nerazzurri e rossoneri – ha causato le critiche del direttore di TeleLombardia che ha commentato in questo modo: “A proposito di scemenze. Il buon gusto di evitare questi like Gigio, no?”.

A proposito di scemenze. Il buon gusto di evitare questi like, Gigio, no? pic.twitter.com/PTZjtOpg9B — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) August 28, 2021