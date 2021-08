Campionato Primavera, si parte: data e ora di Inter-Atalanta, debutto Chivu

Campionato Primavera pronto al via. L’Inter Under 19 di mister Cristian Chivu ospiterà l’Atalanta nella prima giornata del Campionato di categoria. Di seguito tutte le informazioni su Inter-Atalanta.

DEBUTTO STAGIONALE – Dopo la Serie A Maschile e Femminile, anche il Campionato Primavera 2021-2022 è ai nastri di partenza. L’Inter Under 19 di Cristian Chivu debutta in casa, ospitando l’Atalanta Under 19 di Massimo Brambilla. La prima giornata andrà in scena presso lo Stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni (MI) domani – domenica 29 agosto – alle ore 14:30. Poco meno di 24 ore alla prima uscita della nuova Inter Under 19 di mister Chivu.