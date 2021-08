Lautaro Martinez guida l’attacco in Verona-Inter. E raggiunge un traguardo

Lautaro Martinez è diventato – con l’addio di Romelu Lukaku – l’elemento di punta dell’attacco dell’Inter (vedi focus). Per lui è arrivato il momento della consacrazione come top player, e l’avvio di stagione fa ben sperare. Con anche un traguardo raggiunto in maglia nerazzurra.

PUNTA DI DIAMANTE – Lautaro Martinez quest’anno ha un compito importante, anzi, fondamentale. Per sé e per la squadra. Con l’addio di Romelu Lukaku, infatti, è lui adesso l’uomo di punta del reparto offensivo nerazzurro. La sua prima partita stagionale fa già ben sperare: nel secondo tempo di Verona-Inter è stato infatti lui a dare il via alla rimonta della squadra di Simone Inzaghi. Con un gol al rientro dagli spogliatoi, un’occasione da gol gigantesca (e sprecata) e il rigore guadagnato, non assegnato incredibilmente tuttavia dal direttore di gara (vedi moviola). Insomma, una prestazione di tutto rispetto, considerato anche il rientro da un problema muscolare (vedi pagelle).

TRAGUARDO – Lautaro Martinez, con il gol di ieri sera, ha intanto raggiunto un altro traguardo in maglia Inter. Si tratta infatti del cinquantesimo gol in tutte le competizioni per l’argentino, in 133 presenze. Una media di un gol ogni 173 minuti giocati (dati Opta). Il tutto, giova ricordarlo, a soli ventiquattro anni. La strada per consacrarsi come uno dei top player del calcio mondiale è appena iniziata. E lo ha fatto nel migliore dei modi. In attesa di vedere in azione la coppia con il connazionale Joaquin Correa, che ieri sera ha completato l’opera del numero dieci con una doppietta al suo esordio.

LAVORI IN CORSO – Per quanto sopra, è necessario sottolineare ulteriormente quanto sia importante per l’Inter chiudere i discorsi legati al rinnovo di Lautaro Martinez. Con un meritato adeguamento. Il mercato in entrata ormai (parole di Giuseppe Marotta) è da considerarsi chiuso. Non ci sono più scuse, dunque, per non sedersi al tavolo e blindare l’attaccante argentino (vedi ultimi aggioramenti).