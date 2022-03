Ravezzani: «Massa, evidente una cosa dopo Torino-Inter. Un pericolo»

Fabio Ravezzani ha commentato le parole del designatore degli arbitri Rocchi riguardo all’errore di Massa in Torino-Inter. Secondo il direttore di TeleLombardia, è evidente un fattore.

INDIFENDIBILE – Fabio Ravezzani si è espresso così su Massa e sull’errore in Torino-Inter, dopo l’uscita dell’audio con il VAR (vedi articolo): «Il ragionamento di Rocchi su Massa dopo Torino-Inter cozza con la delicatezza del ruolo. È stato un errore troppo grave. Il dialogo tra VAR e arbitro sul mancato rigore a Belotti è la dimostrazione che Massa non ha visto una cosa evidente a tutti e quindi non può fare il varista, magari l’arbitro sì. Triste notare quanti distinguo ci siano qui in base al fatto che abbia favorito l’Inter. Un varista incapace è un pericolo per la regolarità di una partita, quindi in futuro anche per l’Inter. Fatevene una ragione invece di difendere l’indifendibile».