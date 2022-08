Ravezzani: «Lotta Scudetto? Inter e Milan hanno punti deboli, Juventus…»

Fabio Ravezzani, su Twitter, si è espresso su Inter, Milan e Juventus a meno quattro giorni dall’inizio del campionato. Il giornalista ritiene le due milanesi caratterizzate da alcune debolezze

PUNTI DEBOLI − Ravezzani dice la sua sulle tre big in Serie A: «Juventus ha bisogno di 4 acquisti per lo Scudetto? Anche Inter e Milan hanno punti deboli, e Allegri ha molto materiale per inventarsi qualcosa. Il problema è che fatica, così come Vlahovic. Dammi un centravanti che segna, mi diceva Maldini, e poi mi diverto».