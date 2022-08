Sanchez vola in Francia, tentativo dalla Turchia ma tutto è stato deciso – SM

Alexis Sanchez è pronto a volare in Francia dopo aver firmato la rescissione del contratto con l’Inter. Un tentativo dalla Turchia.

ATTESO IN FRANCIA – Alexis Sanchez ha firmato la rescissione del contratto e presto sarà un giocatore del Marsiglia. Non è bastato l’inserimento anche del Galatasaray per convincerlo a sposare il progetto e volare in Turchia. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il cileno giocherà in Ligue 1. Da tempo ha scelto la Francia e già in serata è atteso a Marsiglia.

Fonte: Sportmediaset.