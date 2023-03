Ravezzani: «Inter può dare senso compiuto a stagione. Lukaku…»

Fabio Ravezzani ha parlato dell’Inter, in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, e di Romelu Lukaku.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabio Ravezzani in vista di Porto-Inter, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. “L’Inter stasera può dare un senso compiuto alla sua stagione. Arrivare ai Quarti di Champions sarebbe comunque un gran traguardo, malgrado il fallimento in campionato. Vero è che in tanti, io per primo, avevamo sopravvalutato la squadra. Decisivo il pessimo rendimento di Lukaku“.

Fonte: Twitter Fabio Ravezzani