Calhanoglu parla da leader: in Porto-Inter serve la prova in campo

Calhanoglu sarà uno dei giocatori più attesi in Porto-Inter. Il turco ha parlato in conferenza stampa, e serve che alle parole faccia seguire i fatti.

PAROLE E FATTI – In un’Inter alla ricerca di leader, Calhanoglu fa sentire la sua voce. Letteralmente, visto che è andato in conferenza stampa insieme ad Inzaghi alla vigilia di Porto-Inter. A questa candidatura vocale serve far seguire la prestazione sul campo.

LEADER CERCASI – Col Porto l’Inter è a uno snodo fondamentale della stagione. E si trova ad affrontare una gara decisiva in trasferta. Cioè dove più ha sofferto in tutto l’anno. In campo quindi servirà carattere. Serviranno i giocatori di personalità. A gestire la palla quando scotta. A indicare la via. E a centrocampo il candidato forte per questo ruolo è Calhanoglu. Davanti a tutti gli altri.

COME COL BARCELLONA – Il turco lo ha già fatto. Col Barcellona a San Siro, in un altro momento delicatissimo. E in generale in questa stagione è il giocatore che più ha mostrato crescita. Sia tecnica che come personalità. A Oporto serve un altro passo avanti. Serve la consacrazione. Serve che l’Inter abbia definitivamente un nuovo leader in mezzo.