Juventus, la UEFA ottiene le carte dell’inchiesta Prisma. Rischi in Europa – SM

La UEFA avrebbe richiesto e ottenuto i documenti dell’inchiesta Prisma relativa alla Juventus. Di seguito quanto emerge da Sportmediaset in merito ai rischi che i bianconeri corrono anche sul campo europeo.

OCCHI PUNTATI – Aspettando la sentenza dell’udienza preliminare del prossimo 27 marzo, la UEFA vuole continuare a tenere d’occhio i bilanci della Juventus. Il massimo organismo del calcio europeo, secondo quanto riporta il sito di Sportmediaset, avrebbe richiesto e ottenuto di entrare in possesso delle nuove carte dell’Inchiesta Prisma. Fra i documenti visionati dalla UEFA ci sarebbero anche quelli inerenti ai presunti accordi segreti con le altre società per l’acquisto dei giocatori. Dovesse incorrere in una condanna penale, la Juventus rischierebbe delle sanzioni sportive, non solo in Italia ma anche a livello internazionale, venendo esclusa dalle coppe europee.

Fonte: Sportmediaset.it