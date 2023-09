Ravezzani: «Inter più attrezzata del Milan, tranne in un ruolo! Divario…»

Inter e Milan sono prime in classifica a punteggio pieno e sabato 16 settembre, dopo la sosta, si sfideranno nel primo derby della stagione. Secondo Fabio Ravezzani, ora come ora non si può dire che i rossoneri valgano i nerazzurri. Il giornalista, intervenuto su TMW Radio, snocciola una serie di motivi

DIVARIO – Inter e Milan sono partite forte in campionato con tre vittorie su tre e un gioco convincente. In vista del derby del 16 settembre, Fabio Ravezzani spiega perché i nerazzurri sono ancora più forti dei rossoneri: «Non lo so, per me le prime tre partite non bastano per dare giudizi definitivi. Diciamo che il Milan si è avvicinato all’Inter perché ha gli stessi punti, ma penso che peggio degli ultimi tre anni non potesse andare perché anche nell’anno dello scudetto, nel confronto diretto in Coppa Italia, il Milan viene spazzato via e anche nella partita dello scudetto fino al 70′ non ha visto palla. Ora anche noi dovremmo andare oltre il risultato e riconoscere che quella è stata una partita folle e per buona sorte del Milan è finita in quel modo. L’anno scorso la differenza a volte è stata imbarazzante, quindi certamente non può che essere diminuito il divario».

ORGANICO – Ravezzani prosegue parlando dei due organici: «Che il Milan valga l’Inter non lo so, bisogna vedere quanto reggono i nuovi innesti e i margini di miglioramento. Io nei rossoneri vedo un problema vero nel centravanti che prima o poi salterà fuori. Un problema che l’Inter non ha, mi sembra più attrezzata in tutti i ruoli tranne che nel portiere».