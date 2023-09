Ravezzani: «5-1 contro l’Inter, Pioli non ha capito il Milan!»

Destano perplessità e anche un po’ di sorrisi le parole di Stefano Pioli per commentare la pesante sconfitta 5-1 contro l’Inter. Come sottolinea anche Fabio Ravezzani tramite Twitter.

INCIDENTE DI PERCORSO – Fabio Ravezzani non vede bene le parole di Stefano Pioli dopo la pesante sconfitta per 5-1 nel derby. E le commenta in questo modo, con durezza: “Pioli non può liquidare un 5-1 contro l’Inter come incidente di percorso. Significa non aver capito il Milan. Forse Maldini non aveva tutti i torti“.