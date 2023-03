Ravezzani: «Inter, Dzeko e Lukaku sono un problema. Gosens OK»

Fabio Ravezzani, ospite a Radio Sportiva, ha fatto il paragone sullo stato di forma e le possibilità di giocare e incidere di alcuni calciatori dell’Inter. In particolare il giornalista ha preso in esame, Gosens, Dimarco, Dumfries, Dzeko e Lukaku.

VALORI DIFFERENTI − Fabio Ravezzani ha espresso la sua opinione sul momento e sulla stagione di alcuni calciatori dell’Inter. Le sue parole: «Gosens finalmente ha giocato due partite consecutive con i risultati che tutti si aspettavano già un anno fa. Era strano che lui fosse quel calciatore in colore che veniva relegato in panchina. Diciamo che adesso con Dimarco l’Inter su quella fascia ha due belle alternative. Anche se l’Italiano continua a essere preferibile al tedesco secondo me. Invece Dumfries è molto diverso. Lui è l’ombra del giocatore ammirato la passata stagione in nerazzurro e parzialmente anche di quello visto al Mondiale. Probabilmente c’è un problema fisico o forse mentale. Magari si sente già sul mercato. Anche nella partita di ieri è stato veramente sottotono l’olandese. Dzeko e Lukaku invece sono il vero problema dell’Inter. Il bosniaco sembra stanco e come lo scorso anno ha tirato la carretta fino a marzo per poi giocare con la lingua di fuori. Lukaku mi sembra ancora un calciatore molto imballato. E quando dico imballato intendo un po’ sovrappeso. Veramente una versione molto limitata e triste dell’attaccante visto all’Inter due anni fa».

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale