Longhi: «Vittoria Inter prevedibile, ma fatica a causa di età e usura»

Bruno Longhi, ospite di Radio Sportiva, ha parlato della vittoria dell’Inter sul Lecce. Il giornalista ha poi detto la sua anche sui risultati altalenanti dei nerazzurri per i quali ha individuato una possibile causa.

IL VERO PROBLEMA − Bruno Longhi ha detto la sua sul match di domenica pomeriggio tra Inter e Lecce. Il giornalista ha anche parlato delle difficoltà dei nerazzurri dopo partite importanti individuandone anche una possibile causa. Le sue parole: «Era prevedibile questa vittoria. Diciamo che i passi falsi precedenti erano arrivati dopo partite impegnative di Champions League e di Supercoppa. Evidentemente l’Inter per una questione di usura o di età non riesce a sostenere uno sforzo ravvicinato. Quella di domenica è stata una partite dove mi pare che per i nerazzurri è stata una partita abbastanza agevole, giocata su ritmi bassi. Per cui la vittoria è arrivata come è normale che debba accadere quando una squadra indicata come possibile vincitrice del campionato gioca contro una neopromossa».

