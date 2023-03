Tronchetti Provera: «Stadio Inter? Capisco esigenze! Superlega…»

L’Inter è ben rappresentata dalla passione dei suoi tifosi che anche contro il Lecce hanno riempito gli spalti. Tronchetti Provera parla proprio di questo ma anche dell’ipotesi nuovo stadio e della rinnovata questione Superlega. Di seguito le sue parole a Gr Parlamento.

PROBLEMI STRUTTURALI – L’Inter continua a riempire San Siro anche in sfide considerate non di cartello. Marco Tronchetti Provera parla dell’incapacità del sistema di auto sostenersi: «San Siro sempre pieno? È fantastico, il pubblico ama tantissimo il calcio e continua ad amarlo. Il calcio non è riuscito a darsi una struttura tipo quello inglese che ha una capacità di raccogliere i diritti televisivi in giro per il mondo e di costruirsi un assetto economico. Questo è un tema che, finché non si risolve, lascerà l’Italia non tra le più attraenti come qualità di calcio».

TEMI SCOTTANTI – Tronchetti Provera dice la sua su altri due temi scottanti: «Superlega? Non funzionerà mai secondo me se non lascerà il sogno agli sportivi, agli appassionati di calcio. Il bello del campionato di calcio, non solo in Italia, è lasciare il sogno che Lecce o Cremonese possano battere Inter, Milan o Napoli. Poi se si vuole fare qualcosa che sia un superamento, una nuova formula di Champions League, ben venga se crea più possibilità di sostenibilità ma sarebbe un grande errore togliere il sogno non permettendo alle squadre minori di battere una squadra più ricca o forte. Sarebbe un danno per il calcio. Nuovo stadio? Io al momento penso che per ora ho ancora qualche anno per andare a vedere l’Inter a San Siro. Mi piacerebbe che si rimanesse a San Siro, poi le squadre hanno i loro bilanci. Capisco le esigenze».

