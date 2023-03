Criscitiello: «Inzaghi, l’Inter ha già preparato il foglio di via! Un sogno»

Criscitiello è sicuro e ribadisce che questa sarà l’ultima stagione di Inzaghi all’Inter. Da Sportitalia Mercato, il giornalista fa i nomi dei possibili sostituti con un sogno della dirigenza.

VA VIA DI SICURO – Michele Criscitiello dà per certo un cambio in panchina a fine stagione. Ecco cosa prevede: «L’Inter ha preparato già il foglio di via a Simone Inzaghi. Ci sono diversi nomi, il sogno è Roberto De Zerbi ma ha già fatto il passo in avanti andando in Inghilterra. Si parla di Tottenham e Liverpool, con tutto il rispetto per l’Inter non credo che si possa inserire in problemi economici del genere».

