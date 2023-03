Ravezzani duro: «Lukaku? Un ‘ciccione’, dà il meglio di sé a tavola!»

Dura presa di posizione di Ravezzani nei confronti di Lukaku, che pure arriva da tre gol nell’ultimo mese. Il giornalista, intervenuto a Top Calcio 24, se la prende con il numero 90 per la sua forma fisica.

LA CRITICA – Fabio Ravezzani non approva certo quanto fatto in stagione da Romelu Lukaku con l’Inter. Il giornalista contesta come – a livello fisico – si sia presentato nel ritorno dal Chelsea: «L’Inter davanti ha un ciccione che è arrivato grasso e che dà il meglio di sé a tavola, evidentemente. Non è stato per niente professionale, io dico “ciccione” per usare un paradosso».