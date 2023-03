Porto-Inter si avvicina: i numeri del percorso in Champions League

Manca sempre meno a Porto-Inter di domani, importantissima gara con in palio la qualificazione ai quarti di finale della UEFA Champions League. Per prepararci alla sfida andiamo a fare un riassunto di quelli che sono i numeri della squadra nerazzurra nel suo percorso europeo.

PERCORSO EUROPEO – È arrivato per ora fino agli ottavi di finale il percorso dell’Inter in questa UEFA Champions League. In attesa di conoscere l’esito della sfida di domani sera in casa del Porto. In palio la qualificazione ai quarti di finale, con la squadra di Simone Inzaghi che arriva alla gara dell’Estadio do Dragao forte dell’1-0 dell’andata. Un percorso, quello dei nerazzurri, caratterizzato da quattro vittorie su gare disputate, un pareggio e due sconfitte. Dopo la falsa partenza con la sconfitta 0-2 a San Siro contro il Bayern Monaco, è seguita la vittoria per 0-2 in trasferta sul Viktoria Plzen. Indimenticabile, poi, l’1-0 firmato Hakan Calhanoglu tra le mura di casa contro il Barcellona. Sempre con i catalani, per l’Inter è arrivato il rocambolesco 3-3 al Camp Nou che ha permesso poi, grazie al 4-0 casalingo sul Viktoria Plzen, di suggellare la qualificazione agli ottavi di finale con una gara in anticipo. Che ha reso quindi indolore la sconfitta in trasferta per 2-0 contro il Bayern Monaco.

BILANCIO – Con l’1-0 dell’andata sul Porto, firmato da Romelu Lukaku, l’Inter ha trovato l’undicesimo gol della sua Champions League. A fronte di sette subiti. Come in campionato, anche qui finora il rendimento in casa e in trasferta viaggia su due velocità. Tre delle quattro vittorie sono infatti arrivate proprio a San Siro, con soltanto due gol subiti. Ovvero quelli segnati dal Bayern Monaco nella gara di esordio. Mentre in trasferta l’Inter non solo ha subito cinque gol, ma ha anche vinto una sola partita – contro il Viktoria Plzen – a fronte di un pareggio e una sconfitta. Una tendenza che si spera di invertire già domani sera contro il Porto, per continuare un percorso europeo fin qui sicuramente soddisfacente.