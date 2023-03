Marelli: «Spezia-Inter, rigori netti. Inzaghi tocca pallone in campo»

Spezia-Inter continua a far discutere nonostante siano passati tre giorni. L’ex arbitro Marelli, nel suo spazio di commento degli episodi arbitrali su DAZN, segnala anche una particolarità: Inzaghi ha toccato il pallone quando era ancora in campo.

LA STRANEZZA – Luca Marelli segnala un episodio del secondo tempo di Spezia-Inter non ravvisato in diretta: «Simone Inzaghi tocca e blocca il pallone prima che lo stesso abbia completamente superato la linea laterale. Questo è un episodio che non può e non deve succedere, l’allenatore deve stare in panchina. Manca il cartellino giallo a Inzaghi, primo perché interrompe sostanzialmente un azione e secondo perché era fuori dall’area tecnica. Doveva esserci calcio di punizione diretto a favore dello Spezia, ma se avesse interrotto un’azione della squadra avversaria era espulsione».

RIGORE – Marelli valuta il fallo di Mattia Caldara su Danilo D’Ambrosio al 9′ di Spezia-Inter: «In campo l’arbitro Livio Marinelli aveva visto un contatto sul pallone. C’è stato, ma il rigore è netto. Questo episodio ci serve soprattutto per evidenziare un punto del regolamento: toccare il pallone non basta per evitare di commettere un’infrazione. Tanto è vero che nel regolamento non c’è scritto che se tocchi il pallone non è fallo. In questa circostanza Caldara ha effettivamente toccato il pallone, ma poi ha travolto D’Ambrosio. Questo è calcio di rigore netto, l’altro elemento da considerare è che ha negato una chiara occasione da rete ma cercando di giocare il pallone, quindi essendo in area da rosso diventa giallo. Oggettivamente, guardando gli elementi di questo episodio, poteva essere un cartellino giallo per negligenza e non per DOGSO depenalizzato».

GLI ALTRI – Marelli è d’accordo con gli altri due tiri dal dischetto di Spezia-Inter: «Salva Ferrer su Denzel Dumfries? Rigore abbastanza semplice da assegnare. Non è stato ammonito, siamo lì: poteva essere un’imprudenza o una SPA depenalizzata, un’azione potenzialmente pericolosa. Siamo al limite, dal mio punto di vista ci sta non ammonire anche perché non è stato un impatto di entità particolarmente elevata. Ci sta punire – giustamente – l’episodio con un calcio di rigore e basta. Il rigore per lo Spezia? Vediamo abbastanza spesso due giocatori in area che si scontrano. Dumfries era molto lontano, è entrato con troppa foga. Non è previsto nessun cartellino, Dumfries interviene senza nessuna possibilità di controllare o deviare il pallone. Anche su questo rigore c’è poco da eccepire, è la prima partita in questa Serie A con tre rigori».