Porto, lo stato di forma in vista dell’Inter: doppio KO

Si avvicina la sfida di domani tra Porto e Inter valevole per il ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Andiamo ad analizzare come arrivano i lusitani alla partita attraverso i numeri delle ultime cinque gare disputate.

DOPPIO KO – L’Inter si prepara ad affrontare la gara più importante della sua stagione fin qui, domani alle ore 21 all’Estadio do Dragao. Con in palio i quarti di finale della UEFA Champions League. Avversario il Porto, il cui stato di forma nelle ultime cinque partite ha visto un brusco stop proprio a cavallo della gara di andata contro i nerazzurri. Dopo la vittoria arrivata per 1-0 contro il Rio Ave a pochi giorni dalla trasferta di San Siro, per il Porto sono arrivate proprio la sconfitta (1-0) contro l’Inter e subito dopo un KO in campionato per 1-2 in casa contro il Gil Vicente. A cui sono seguite due vittorie, contro Chaves (1-3 in trasferta) ed Estoril (3-2 in casa). Ora la testa di entrambe le squadre è rivolta esclusivamente alla partita di domani, che si preannuncia una vera e propria battaglia.