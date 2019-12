Ravanelli: “Scudetto, l’Inter non mollerÃ  di un centimetro! La Juventus…”

Ravanelli: “Scudetto, l’Inter non mollerà di un centimetro!...

Ravanelli: “Scudetto, l’Inter non mollerà di un centimetro! La Juventus…”

Ravanelli è intervenuto nel corso di “Apericalcio” su Top Calcio 24. L’ex attaccante della Juventus ha detto la sua sulla stagione dei bianconeri impegnati nella rincorsa alla Champions League e nella corsa Scudetto con l’Inter

SU DUE FRONTI – Così Fabrizio Ravanelli sui bianconeri: «La Juventus dovrà avere la fortuna di arrivare nella miglior condizione possibile a marzo per vincere la Champions League. Scudetto? Lotterà fino in fondo con l’Inter di Antonio Conte che non mollerà un centimetro».