UFFICIALE – Forlan diventa allenatore: per lâ€™ex Inter prima in panchina

UFFICIALE – Forlan diventa allenatore: per l’ex Inter prima in panchina

Il Peñarol di Montevideo ha sostituito l’allenatore Diego Lopez con Diego Forlan. L’ex attaccante dell’Inter, cresciuto proprio nei Carboneros, è alla prima esperienza da allenatore dopo il ritiro in agosto. Ecco l’annuncio ufficiale del club giallonero.

RITORNO ALLE ORIGINI – Diego Forlan è il nuovo allenatore del Peñarol. Per l’ex attaccante di Inter, Atlético Madrid e Manchester United (fra le tante) si tratta del primo ruolo in panchina dopo il ritiro, avvenuto il 7 agosto scorso. In aggiunta è un ritorno alle origini per il Cacha, cresciuto proprio nei Carboneros di Montevideo tra il 1991 e il 1994. Inoltre, per uno strano scherzo del destino, il Peñarol è il primo – e al tempo stesso unico – club dell’Uruguay in cui Forlan abbia mai giocato. L’ex capitano uruguaiano ha infatti disputato solo una stagione in patria, dopo aver esordito in Argentina nell’Independiente, ed essere passato per Inghilterra, Spagna, Italia e Brasile. Coi gialloneri, Forlan ha giocato trentaquattro partite siglando otto reti nella stagione 2015/16. Ecco l’annuncio ufficiale del Peñarol: “El Club Atlético Peñarol le da la bienvenida a Diego Forlán como nuevo entrenador del plantel principal“. Sostituisce un’altra vecchia conoscenza della Serie A, ossia Diego Lopez che era sulla panchina ora del Cacha dal 2017.