Ravanelli: «Inter-Milan, differenza sulle fasce. Per i rossoneri una chiave»

Fabrizio Ravanelli è intervenuto negli studi di Sky Sport per analizzare Inter-Milan, gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma questa sera a San Siro.

ATTACCO E FASCE – Questa l’analisi di Ravanelli sui reparti fondamentali per risolvere Inter-Milan: «Lautaro Martinez può tranquillamente fare reparto insieme a Correa che può creare difficoltà nella linea difensiva del Milan. È una coppia d’attacco che può coesistere e mettere in difficoltà i rossoneri. Secondo me però la partita si deciderà nelle corsie laterali dove ci sono giocatori che possono fare la differenza. Perisic ha sempre fatto la differenza e anche stasera può mettere in grossa difficoltà la fascia destra del Milan»

CHIAVI – Ravanelli ha poi spiegato quali possono essere le chiavi per la partita: «Se il Milan vorrà passare il turno dovrà stare attento a livello difensivo, ma per mettere in difficoltà l’Inter dovrà giocare a ritmi altissimi. Soprattutto schermare Brozovic. Se corri più dei nerazzurri abbiamo visto che possono andare in difficoltà nel palleggio, tagliando così i rifornimenti alle punte. Vedo una partita equilibrata, con l’Inter che però ha più soluzioni davanti».