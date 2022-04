Jacobelli: «Inter-Milan, gol trasferta non condiziona. Dzeko out, vi spiego»

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport per analizzare l’avvicinamento a Inter-Milan di questa sera. Con un focus anche sull’esclusione di Edin Dzeko dai titolari di Simone Inzaghi.

GOL IN TRASFERTA – Così Xavier Jacobelli su Inter-Milan: «Credo che la partita di questa sera preannunci emozioni. Uno scontro che dimostra come Milano sia tornata in cima al calcio italiano e non solo in campionato. Il fatto che valga ancora il gol doppio in trasferta non credo condizioni una sfida apertissima. entrambe le squadre hanno dimostrato un ottimo calcio. Non escludo che la scelta di Inzaghi su Edin Dzeko sia stata dettata da una valutazione complessiva della sfida di questa sera dove si potrebbe andare anche ai supplementari».

UOMINI CHIAVE – Jacobelli ha poi parlato delle individualità di Inter-Milan: «Leao può incidere molto sull’andamento di questa partita con la sua velocità che può consentirgli di sfondare la difesa nerazzurra. Ci sarà grande equilibrio questa sera. Mi aspetto una grande prova anche da parte di Giroud che è abituato a gare di questo livello. Rispetto alla mole di gol realizzati dall’Inter il Milan ne ha di meno, ma questa mancanza è bilanciata dalla capacità difensiva. Per questo le individualità possono fare la differenza».