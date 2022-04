Dumfries: «Inter, ora fiducia in noi stessi. Visto un altro spirito»

Dumfries non sarà titolare nel derby Inter-Milan, la scelta a sorpresa di Inzaghi per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia (vedi formazioni). L’esterno olandese ha comunque parlato a Inter TV.

FINALE DA PRENDERE – Denzel Dumfries presenta il derby Inter-Milan di Coppa Italia: «Una reazione molto buona, dopo la gara contro la Juventus abbiamo visto un nuovo spirito. Era una gara per noi molto importante, dopo quella abbiamo svoltato con tanta fiducia in noi stessi. Stiamo ora andando molto bene e siamo felici di questo. Che partita mi aspetto? Speciale, di sicuro: è un derby. È importante per noi vincere, siamo concentrati solo su questo. L’ambientamento all’Inter? Sono molto contento di essere qui. All’inizio, sì, ci sono state delle difficoltà e c’è voluto un attimo in un ambiente diverso. Adesso mi sento benissimo, sono pronto e non vedo l’ora di questo rush finale. Sono felicissimo di essere qui all’Inter».