Ravanelli: «Dzeko? Abraham a Roma farà meglio. Giocatore moderno»

Fabrizio Ravanelli, ex giocatore della Juventus, è intervenuto negli studi di Sky Sport. L’ex attaccante ha commentato l’arrivo di Abraham alla Roma per sostituire Dzeko, partito in direzione Inter.

SOSTITUTO MIGLIORE – Fabrizio Ravanelli, da ex giocatore, ha commentato la decisione della Roma di puntare su Tammy Abraham. L’inglese è arrivato in estate in giallorosso per sostituire Edin Dzeko, nuovo giocatore dell’Inter. In quanto attaccante, l’ex Juventus – a Sky Sport – ha commentato in questo modo la differenza tra i due: «Penso che Abraham farà meglio di Dzeko a Roma, parliamo del prototipo dell’attaccante moderno. Sarà una delle grandi sorprese del campionato».