L’ex Inter Silvestre torna a giocare in Italia. Esaudito il sogno espresso a IN

L’ex difensore dell’Inter Matias Silvestre torna nuovamente a giocare in Italia. Lo farà con la maglia della Virtus Entella, squadra militante in Serie C.



RITORNO − Matias Silvestre, ex difensore dell’Inter durante la stagione 2012/13, ha coronato il suo sogno di ritornare a giocare in Italia come espresso in un’intervista esclusiva rilasciata a Inter-News.it qualche settimana fa (vedi intervista). L’argentino, infatti, giocherà nella Virtus Entella, squadra militante in Serie C. Di seguito il comunicato del club: “La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Matias Silvestre (difensore nato a Mercedes in Argentina il 25/09/1984) che può vantare ben 318 partite in Serie A. A Matias un caloroso benvenuto da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella!”

Fonte: Entella.it