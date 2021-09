Lautaro Martinez: «Il gol? L’importante è la vittoria. Ora replica col Brasile»

Lautaro Martinez è andato in gol in Venezuela-Argentina, partita di qualificazione ai Mondiali del 2022 (vedi articolo). Intervistato dal termine della partita, il Toro è apparso contento ma con la testa già al Brasile, che sfiderà domenica.

ANCORA A SEGNO – Lautaro Martinez fa due su due in stagione e, a pochi minuti dal fischio finale di Venezuela-Argentina, commenta l’1-3: «Era importante. Il Venezuela è un avversario molto complicato, come tutte le nazionali sudamericane per come si lotta e si corre. Credo che abbiamo fatto un buon primo tempo, già quando loro erano ancora in undici abbiamo creato situazioni. Abbiamo fatto tanto e con tranquillità, trovando i tre punti. Terzo gol nelle qualificazioni? Per un attaccante conta sempre segnare, ma l’importante è che vinca l’Argentina. Questo lo rimarco sempre, poi se segno meglio ma l’importante è vincere. La partita col Brasile? Domenica sarà bella, una replica della finale. La prepareremo nella maniera migliore, come abbiamo fatto in Copa América».