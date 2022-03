Ranocchia cicerone all’Inter HQ: festa del papà in anticipo per 24 tifosi nerazzurri!

Ranocchia si è reso protagonista di un’attività extra campo sicuramente indimenticabile per i veri protagonisti dell’evento organizzato dall’Inter. Il difensore nerazzurro ha fatto da guida a ventiquattro tifosi in occasione della festa del papà… anticipata (vista la concomitanza con Inter-Fiorentina, ndr). Di seguito la nota ripresa dal sito ufficiale della società nerazzurra

HQ TROPHY ROOM TOUR – “C’è qualcosa di meglio di vivere un’esperienza nerazzurra unica ed esclusiva? La possibilità di condividerla con le persone care! Gli Inter Club hanno accolto da sempre generazioni di tifosi nerazzurri accomunati dall’amore per l’Inter, permettendo loro di vivere un rapporto sempre più stretto con squadra e società attraverso iniziative e attività di ogni genere. Oggi, a pochi giorni dalla festa del papà, alcuni soci hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza unica che ha portato diverse generazioni, padri, figli e figlie nell’Inter HQ. Per l’esclusivo HQ Trophy Room Tour sono stati coinvolti 11 tra i miglior Club di tutta Italia per numero di soci junior iscritti in questa stagione (Pergine, Grotte di Castro, Cavanerazzurra, Pesaro, Cattolica, Roccaspinalveti, Modena, Taranto Cambiasso, Città di Arco, Fener e Tri Basei). E l’Inter Club svizzero Cadenazzo, premiato sempre per il numero di soci junior iscritti. I 24 partecipanti – 12 padri e 12 figli e figlie – hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica, con la visita guidata alla Sala Coppe. L’attività ha coinvolto per la prima volta un giocatore della Prima Squadra: Andrea Ranocchia è stato l’ospite speciale che tutti i presenti hanno potuto conoscere durante il tour nella sede nerazzurra in Viale della Liberazione. E con il quale hanno potuto condividere pensieri, emozioni e un ricordo da portarsi a casa”.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [Inter.it]