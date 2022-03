FOTO − Bastoni in versione barzellettiere in compagnia di due ‘compari’

Si respira aria di serenità in casa Inter. La grigliata di ieri ad Appiano Gentile ne è una dimostrazione (vedi articolo). Sul proprio account Instagram, un Alessandro Bastoni in versione barzellettiere insieme a due compagni

CLIMA SERENO − Dopo i nervi tesi nel post Torino-Inter, in casa nerazzurra sembra essere ritornata la serenità. Grigliate, sorrisi e barzellette ad Appiano Gentile. La gara contro la Fiorentina sta per arrivare e questo clima può risultare utile per ricompattare l’ambiente. Curioso il post di Alessandro Bastoni in compagnia di Samir Handanovic e Alex Cordaz, in cui viene ripresa una nota barzelletta: «C’era una volta un veneto, un lombardo e uno sloveno… Continuate qui sotto nei commenti».