Pruzzo: «Inter presuntuosa, col Napoli aveva il dovere di vincere!»

Pruzzo boccia l’Inter vista ieri a San Siro contro il Napoli. L’ex giocatore parla di dovere di vittoria dopo l’eliminazione dalla Champions League.

PRESUNTUOSA − A Radio Radio Mattino Sport e News, Roberto Pruzzo commenta il pari a San Siro tra Inter e Napoli: «Ci sta anche un po’ di presunzione, la squadra si sente superiore anche da strafare a volte. Come successo ieri per il gol del pareggio, non è che se butti la palla a 30 metri ti fischiano a San Siro… La partita di Madrid è stata deludente, che poteva essere superata in una partita in cui avevi il dovere di vincere contro il Napoli senza Osimhen. Ha meritato il pari, anche se il Napoli non mi è sembrata una squadra in grande crescita».