Prima Pagina IN Edicola: Inter a Plzen col dubbio in porta. Skriniar gelido

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Il nodo portiere agita Inzaghi. Alle 18.45 l’Inter a Plzen per i primi tre punti. Il tecnico non scioglie il dubbio «Onana o Handanovic? Lo dirò ai giocatori».

TUTTOSPORT

Inzaghi a Plzen. Viktoria o guai. Il successo sul Torino non ha dissolto le nubi sul tecnico. Skriniar gelido: «Il contratto? Non intendo parlarne».