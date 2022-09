Adani: «L’Inter ha perso due dribblatori! Handanovic? No discussioni»

L’Inter sta faticando in questo inizio di stagione e per Adani è colpa anche delle cessioni estive. L’ex difensore, nel corso della Bobo TV, ha anche elogiato Handanovic per quanto fatto col Torino.

DIFFICOLTÀ DA SISTEMARE – Daniele Adani torna sul mercato: «L’Inter è una squadra che ha perso due dribblatori, uno è Ivan Perisic e l’altro è Alexis Sanchez, che non sono stati sostituiti. Quando tu non hai dribblatori, e quelli che hai li perdi, non riesci a dominare il gioco. L’Inter muove palla e ha bisogno di fare combinazioni sugli esterni o con le due punte, quando stanno bene arrivano anche gli incursori. Se ti privi di Sanchez mi devi dire perché, in quella zona di campo, non c’è nessuno: può crescere Joaquin Correa, ma non è uguale. Parliamo di una squadra che ha vinto due coppe nazionali e fatto il secondo posto in campionato, non può pensare di non progredire o di sopperire tutto col ritorno di Romelu Lukaku. Sabato c’è stato un dominatore della partita, Samir Handanovic: lo stimo e non mi sono mai sentito di metterlo in discussione. Tutti sappiamo che il futuro è André Onana, però non metto in discussione Handanovic. Non è ancora partita la stagione dell’Inter, sinceramente. Non poteva bastare solo il ritorno di Lukaku per gestire la stagione».