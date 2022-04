Prima Pagina IN Edicola: Inter-Milan, prima sentenza. Derby record

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Milan, il derby da un miliardo. Alle 21 semifinale di Coppa Italia mentre decolla la trattativa con il fondo arabo. Un tweet dell’ambasciata del Bahrain conferma l’operazione: due diligence in fase avanzata, vicino il passaggio a Investcorp. Record a San Siro, 75.000 spettatori: con l’Inter finale in gioco. Lo sgambetto di Mourinho. Lo Special One lascia il segno sulla corsa per il titolo e attacca Di Bello. La Roma ferma il Napoli (1-1), Spalletti a -4: scudetto più lontano.

TUTTOSPORT

Derby totale prima sentenza. Stasera Inter-Milan (ore 21, Canale 5), in gioco la finale di Coppa Italia dopo lo 0-0 dell’andata: è il super antipasto della volata scudetto.