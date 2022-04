Martorelli: «Dybala-Inter? Deve valutare due aspetti. Seria candidata»

Dybala è in scadenza di contratto al 30 giugno e lascerà la Juventus a parametro zero. Sull’opzione Inter si è espresso l’operatore di mercato Martorelli, intervistato da TuttoMercatoWeb.

SVINCOLATO DI LUSSO – Paulo Dybala fra settanta giorni lascerà la Juventus. L’operatore di mercato Giocondo Martorelli valuta le opzioni: «Dove andrà? Deve fare una scelta importante: valutare l’aspetto tecnico oppure quello economico. Se sceglie il secondo il suo futuro non sarà in Italia. Altrimenti l’Inter sarebbe una seria candidata. Lautaro Martinez via? Ci può stare, le società hanno anche bisogno di monetizzare. Se capita l’occasione l’Inter ci pensa, non credo sia incedibile. Lui come tutti».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo