Palmeri: «Inter, il derby può essere una trappola. Dieci giorni per decidere»

Il derby Inter-Milan sarà fondamentale sia per definire la finale di Coppa Italia sia per la corsa (forse ridotta a due dopo il pari del Napoli con la Roma) per il titolo in Serie A. Tancredi Palmeri, in collegamento dal Meazza per Sportitalia Mercato, avvisa su possibili rischi.

FARE ATTENZIONE – Tancredi Palmeri non si fida del Milan: «Per l’Inter questo derby può essere una trappola. Sa che avrà i prossimi dieci giorni dove si decide lo scudetto: io non lo so se chi vince questa semifinale va avanti poi dritto per lo scudetto, perché l’Inter ha dieci giorni dove dovrà giocare due infrasettimanali. È l’unica che avrà questo, teoricamente doveva essere un calendario facile ma il Bologna abbiamo visto come è andato nelle ultime partite. A Udine è difficile, sabato ci sarà la Roma di José Mourinho: occhio, perché credo ci sia un senso di rivalsa avendo subito cinque gol senza farne nelle altre due. Teoricamente potrebbe essere un grosso trappolone per l’Inter, il Milan sa di avere questo infrasettimanale e poi eventualmente la finale. L’Inter si gioca nelle prossime tre lo scudetto, anche se il Milan nel finale ha l’impennata».