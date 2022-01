Prima Pagina IN Edicola: Zhang a Milano, rinnovi e acquisti. Accelerata Inter

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

«Chiudete gli stadi». Picco della pandemia, il Governo sollecita una stretta immediata. Draghi chiama Gravina: l’ipotesi dello stop al pubblico. La Lega Serie A non ci sta. Tifosi assembrati e spesso senza mascherina, l’irritazione del Premier. Le società difendono il campionato: «Avanti in sicurezza». Frattesi e Bremer, l’Inter accelera.

TUTTOSPORT

Gravina: «Il calcio non chiude». Intervista al presidente FIGC: «Ho parlato con Draghi, si va avanti ma c’è il rischio del ritorno alle porte chiuse se la situazione COVID-19 peggiora». Verso il rinvio di Cagliari-Bologna, Udinese-Atalanta e forse Verona-Salernitana. Per Torino-Fiorentina lunedì si decide oggi. Anticipato a dopodomani l’incontro con il Governo per la cabina di regia. Le strategie Inter. Zhang a Milano: rinnovi e acquisti. Subito i nuovi contratti ai dirigenti e a Brozovic, poi il vice-Perisic.