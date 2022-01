Rizzi: «Bologna-Inter 0-3 a tavolino? No, a noi piace vincere sul campo»

Bologna-Inter non ha ancora un esito e in giornata si saprà la decisione del Giudice Sportivo. Rizzi, sottosegretario con delega ai Rapporti con le Delegazioni Internazionali della Regione Lombardia, da Sportitalia Mercato va contro lo 0-3 a tavolino, preferendo da tifoso che si giochi.

IN CAMPO – Alan Rizzi non vorrebbe lo 0-3 a tavolino per Bologna-Inter (vedi articolo): «Noi interisti non ne avevamo bisogno, probabilmente. A noi piace vincere sul campo, ne avremmo bisogno solo per il calendario. Ce la stiamo godendo in tutto la nostra Inter, anche la capacità con cui sono stati recuperati giocatori come Denzel Dumfries, che era un punto interrogativo qualche mese fa. O Hakan Calhanoglu, che al Milan non aveva fatto apparizioni straordinarie. Devo dire che la società, nella parte tecnica, ha fatto cose straordinaria. Godiamocela, perché la prospettiva potrebbe essere una squadra che fa bene anche in Europa».