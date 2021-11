Prima Pagina IN Edicola: Sheriff-Inter per 3 punti decisivi! Niente pensiero derby

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inzaghi e Pioli, è l’ora di vincere. Le due milanesi stanno ancora rincorrendo gli ottavi. L’Inter va in Moldavia in casa dello Sheriff per tre punti decisivi.

TUTTOSPORT

Sheriff-Inter. Dzeko e Lautaro Martinez, è la notte degli sceriffi. Partita chiave in Moldavia: Inzaghi non pensa al derby e scatena la supercoppia.