Campionato Primavera 1, 7ª giornata: risultati e classifica. Inter con altre 3

Nella settima giornata del Campionato Primavera 1 l’Inter ha pareggiato per 1-1 in casa del Cagliari. Nonostante ciò i nerazzurri restano quindi in classifica, seppur ora a -5 dalla Roma capolista (nonché prossimo avversario) e in compagnia di altre tre squadre.

Atalanta-Roma 0-3

Verona-Juventus 2-0

Cagliari-Inter 1-1

Milan-Fiorentina 0-1

Empoli-Napoli 1-0

Sassuolo-Lecce 1-1

Pescara-SPAL 0-1

Genoa-Bologna 1-2

Torino-Sampdoria 2-1

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA

Roma 17

Genoa 13

Fiorentina 13

Empoli 12

Inter 12

Juventus 12

Napoli 12

Torino 11

SPAL 11

Cagliari 9

Atalanta 8

Sampdoria 7

Lecce 7

Bologna 7

Verona 7

Sassuolo 6

Milan 5

Pescara 4

PROSSIMO TURNO

Bologna-Cagliari sabato 6 novembre ore 11

Juventus-Genoa sabato 6 novembre ore 11

Sampdoria-Pescara sabato 6 novembre ore 11

Napoli-Sassuolo sabato 6 novembre ore 13

Fiorentina-Atalanta sabato 6 novembre ore 15

Inter-Roma domenica 7 novembre ore 10.45

Lecce-Empoli domenica 7 novembre ore 11

Verona-Milan domenica 7 novembre ore 12.45

SPAL-Torino domenica 7 novembre ore 15