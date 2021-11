Del Piero: «Inter, stupito dalla reazione dopo il gol di Correa! Cosa in più»

Correa ha deciso, come noto, Inter-Udinese di domenica con una doppietta. Collegato con Champions League Show su Sky Sport, l’ex attaccante Del Piero segnala una reazione particolare della squadra.

GRUPPO COESO – Alessandro Del Piero ha buone parole sull’Inter: «A parte che la rosa, e lo dico da sempre, è la più forte della Serie A in tutti i settori. Quello che mi ha stupito molto è quello che accade dopo il gol di Joaquin Correa: non è accaduto solo domenica, ma accade sistematicamente che vadano tutti a festeggiare. Quando parliamo di unione di squadra lo vedi da queste cose, perché tutti si uniscono dopo un gol. Determina la gioia di chi segna, ma non è che ti strappi i capelli per raggiungere il compagno. Se lo fai vuol dire che senti qualcosa di particolare in più rispetto alla voglia di far bene, in questo l’Inter mi ha stupito dall’inizio del campionato. Do merito a Simone Inzaghi, perché non è sempre arrivare dopo Antonio Conte e far bene».