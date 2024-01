Prima Pagina IN Edicola: il Napoli pensa a una sorpresa contro l’Inter

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Max in caccia. Juventus, missione sorpasso. Allegri a Lecce (20.45) per soffiare il primo posto a Inzaghi. Vlahovic e Yildiz inseguono la quinta vittoria consecutiva per sfruttare il rinvio di Inter-Atalanta. Napoli, la sorpresa è Ngonge. Supercoppa: domani la finale con l’Inter. Il belga si scalda. Mazzarri può farlo esordire a Riyad contro Inzaghi.

TUTTOSPORT

Yildiz fede Juventus. Stasera a Lecce per il sorpasso sull’Inter: Chiesa di nuovo KO, tocca ancora al gioiello turco. Allegri: «Guardie e ladri? Solo una battuta per far divertire…»