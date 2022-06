Prima Pagina IN Edicola: Lukaku-Inter, il Chelsea dice sì! La data per chiudere

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Lukaku-Inter sì del Chelsea. Prende il volo la trattativa per il ritorno del belga. Via libera al prestito oneroso, fatta per Asllani. Accordo a un passo sulla cifra: soltanto cinque milioni la distanza tra richiesta e offerta. Il regista albanese arriva per quattro milioni con riscatto a dieci. Totti: «Dybala voleva la Roma. So com’è andata. Ma è finita, forse. Lui con Romelu? Super».

TUTTOSPORT

Lukaku vicino: l’Inter tratta col Chelsea! Partito il negoziato anche con il club londinese che apre all’ipotesi prestito. Gli inglesi: chiusura entro l’inizio della prossima settimana.