CalcioMercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 16 giugno

Calciomercato non ancora iniziato ufficialmente ma si può già parlare di pre-mercato. Il mese di giugno è quello dei parametri zero ma non solo. Inter già attiva su più tavoli. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra estiva di mercato aprirà il 1° luglio e chiuderà il 1° settembre 2022. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul CalcioMercato Inter

Mercato Inter – Gli acquisti

ENTRATE POSSIBILI − Lukaku-Inter molto più che una possibilità. L’affare si infiamma con il belga che ha fatto breccia nei Blues. Tra le due società, la distanza è veramente minima (vedi articolo). Nerazzurri protagonisti non solo sul fronte attaccanti con la questione Dybala scollegata da Big Rom (vedi articolo), ma anche per quanto riguarda Asllani. Inter ed Empoli hanno concluso l’affare. A comunicarlo lo stesso agente del giocatore a Inter-News (vedi articolo).

ARRIVI DA UFFICIALIZZARE − André Onana (Ajax, P)

Mercato Inter – Le cessioni

USCITE POSSIBILI − Passando al fronte cessioni, l’Inter ha l’obiettivo di raccogliere i famosi 60-70 milioni dal bilancio. Dai big, situazione in stallo. Lautaro Martinez, al momento, non si tocca ma rischia un altro attaccante (vedi articolo). Qualche novità, invece, per i giovani. Sebastiano Esposito ha avances dalla Serie A (vedi articolo); mentre l’altro attaccante Pinamonti dovrà prendere la sua decisione: tre squadre su di lui (vedi articolo). Novità anche per Satriano che sarà inserito nell’affare Asllani nonché per Radu. L’agente Damiani ha ribadito la posizione del portiere rumeno (vedi articolo).

ADDII GIÀ CERTI – Andrea RANOCCHIA (libero, D), Matias VECINO (libero, C) e Ivan PERISIC (Tottenham, C).

CalcioMercato Inter LIVE

